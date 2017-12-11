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国军总部举行总司令职权交接仪式

哈迪上将正式上任卡铎考虑从政

【安达啦通讯社12月9日讯】周六（12月9日），在雅京东区的国军总部Cilangkap举行国军总司令，由卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将把职权移交给哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将。

众所周知，上周三（12月6日），总统提交国会空军参谋长哈迪空军上将，为国军总司令单一候选人，翌日（7日）国会第一委员会进行适宜和合格测试，周五（8日）交国会全体会议通过哈迪查延多空军上将为国军总司令议案。隔日（9日）就举行国军总司令职权交接仪式。动作之快有点出乎意料。

卸任国军总司令的卡铎上将表示，明年4月初退伍后，不排除接受任何政党的邀请加入政党的活动。