Sunday, March 4th, 2018 | Posted by

国军总司令调动国军多个战略职位
包括陆军特种部队和首都第五军区司令

国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将(中)

国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将(中)

 

【雅加达罗盘报新闻网34日讯】国军发言人M Sabrar Fadhilah陆军少将在巴厘证实，国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将已对国军几个重要的战略职位进行调整。

其中最引关注的是雅京第五军区司令由Joni Supriyanto陆军少将取代Jaswandi陆军少将。国军陆军精锐特种部队/kopassus司令也由目前担任国军军校校长的Eko Margiyono陆军少将，接替即将调任担任Merdeka第十三军区司令的Madsuni陆军少将。

国军总司令哈迪也决定委任Wieko Syofyan空军少将为空档一时的空军副参谋长职位。

然而，临近2018年地方行政首长选举和2019年总统选举，每次国军高层的调动都会引发各界不同的解读，猜测和用意。但是国军发言人M Sabrar Fadhilah强调，国军具有严格的组织纪律和一套完整的标准操作程序，国军也根据组织的需要，拥有军官新陈代谢的程序，因此这次的国军高层调动与2018年地方行政首长选举和2019年总统选举风马牛不相及，请各界不要过度解读和猜测。

 

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