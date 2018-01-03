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国军总司令在雅京东区Cilangkap总部

举行2018年新年集合特别活动

【雅加达安达拉社讯】周二（2/1），国军（TNI）总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将在雅加达Cilangkap，B-3大厦集合场领导2018年新年集合特别活动，由2884个国军总部的战士与国军总部公务员参与。

因在2017年，有了良好的表现和成就，国军总司令哈迪空军上将在演讲稿中赞赏全部国军总部的战士与国军总部公务员的奉献和服务精神。

“目前国家安全的状况发展比往年好。最近一年来，我们做了很多，符合印尼国军授予的任务，包括战争军事行动与非战争军事行动。”

国军总司令哈迪空军上将说，许多非战争军事行动的任务都是由印尼军队所完成，超越职责。其中之一在2017年底，印尼国军士兵成功在西巴布亚省蒂米卡（Timika）县释放人质。

同样，在国外执行任务，参加联合国维和部队的战士被评估成功，因为可与当地民众交往，并获得国际社会的赞赏。

印尼国军总司令哈迪空军上将希望，迄今获得社区积极评价的印尼国军最佳表现和成就，未来必须保持和改善。

他说：“在履行中，国军的士兵和公务员应始终顺从和服从现行条例与法律，无论在哪里住和任务。

面对前面越来越重的挑战，印尼国军总司令哈迪空军上将称，印尼国军将继续把自己转变成一个专业、现代化和艰苦的组织。

他称，印尼国军必须包含精明、武装、忠诚和专业的人力资源，以便能够面对来自外部和国内的各种威胁。

关于2018年地方首长选举，印尼国军总司令哈迪空军上将再声称，印尼国军应保持中立，确保地方首长选举将安全、有序与顺利地运行。

他说：“对所有的印尼国军队士兵来说，我指令要保持中立，实施安全按照适用的程序。”

哈迪呼吁，士兵们对战略环境的发展、挑拨离间的努力、挑衅、透过使用知识和信息科技的发展滥用社交媒体和网络攻击等方面，作出明智的反应。

他说：“提高士兵素质，透过纪律、奉献和工作精神，发扬学习并练习的文化，面向武装、忠诚和专业的印尼国军。”