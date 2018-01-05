Friday, January 5th, 2018 | Posted by

国军总司令哈迪 查延多空军上将
进行调整战略后备部队

Agus Kriswanto陆军中将

Agus Kriswanto陆军中将

【罗盘新闻网讯】印尼国军（TNI）总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将进行调整战略后备部队。

该调整列入于201814日签署的第Kep/12/I/2018号印尼国军总司令决定书，有关在印尼国家范围的任职解雇和任命。

以前任命为我国陆军战略后备部队司令官(Pangkostrad)的艾迪（Edy Rahmayadi）陆军中将将担任为陆军总部的高级官员，因提前退休。

众所周知，艾迪将提前退休的计划是为了在苏北省参与2018年地方首长同步选举。国军宣传中心主任Sabrar Fadhillah陆军少将证实该事情。

周五（5/1），Fadhillah“对，他已在一个月或两个月前申请退休书。昨天正式决定已颁布。”

我国陆军战略后备部队司令官的位置将由此前任命为学说、教育和培训发展指挥官（DankodiklatAgus Kriswanto陆军中将担任。

学说、教育和培训发展指挥官的位置将由 Andika Perkasa陆军少将所担任。此前他是第XII/Tpr 军区司令部指挥官。
根据该印尼国军总司令决定书，共有20名高级军官将被调动。

 

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