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国军总司令哈迪空军上将称

将立即组建偏远地区卫生特遣部队

【雅加达安达拉网】国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将表示，国军将立即建立偏远地区卫生工作部队，协助处理我国偏远民众的卫生问题。

“日前我们将在巴布亚组建卫生工作小组部队。”国军总司令哈迪查延多空军上将在雅京东区 Cilangkap国军总部进行2018年国军领导人闭幕会议时如此说道。

哈迪查延多解说，我们将派遣国军卫生特遣队到偏远地区，协助当地居民处理卫生问题，减轻偏远民众的难题，尤其是中央政府较鞭长莫及的巴布亚地区。

此外，哈迪查延多已指令国军部队在视察偏远地区时必须汇报民众的卫生问题，尤其是有关周围的疾病的存在，希望经过汇报资料可以找出并解决民众的卫生问题。

国军发言人M.Sabrar Fadhilah少将阐述，刚组建的卫生特遣部队员的作用与去年的更好，并计划将派遣特遣队员到巴布亚。

“昨日我们正式派遣国军卫生特遣队到偏远地区工作，而被派遣的卫生特遣队也更具有良好的卫生训练。”国军发言人M.Sabrar Fadhilah少将这样表示。

M.Sabrar Fadhilah少将补充说，该卫生特遣队可能永远建立，尤其派遣到困难的地区化解周围民众的卫生问题。

“巴布亚是首次组建卫生特遣队的，卫生特遣队将到每个困难的地区视察民众的卫生状况，不过我们对此事正安排。擬.Sabrar Fadhilah少将说。