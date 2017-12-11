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国军总司令哈迪上将赴苏迪曼大将军墓地谒陵

【雅加达Liputan6.新闻网12月10日讯】周五（12月8日）佐科威总统在雅京独立宫为 哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将主持宣誓就职后，哈迪查延多正式接任国军总司令取代退役的卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将。

哈迪上将从此也开始了国军总司令的职业生涯。哈迪上将前往日惹Kusumanegara英雄公墓（TMP）苏迪曼（Soedirman）大将军墓地 谒陵。

“昨天早上，我开始前往日惹苏迪曼大将军墓地谒陵。”哈迪周日（12月10日在雅京南区哈林（Halim Perdanakusumah）空军基地如是说道。

哈迪除了向英雄烈士墓前谒陵外，还邀请了一些传媒代表在空中一起喝咖啡。

国军总司令哈迪查延多空军上将还没在国军总部作业之前已经有计划前往其他国家国家烈士墓地谒陵。哈迪周日（12月10日）对记者如是说道。

哈迪说，他决心继续苏迪尔曼大将军的斗争，建立一支专业化的现代化的印度尼西亚国防。哈迪继续说，他自1982年成为印度尼西亚军人的义务以来，一直追随苏迪曼大将军游击队路线，同时也抽空到Kusumanegara英雄公墓谒陵。

众所周知，哈迪上将前往日惹苏迪曼大将军墓地谒陵后，哈迪上将继续他的议程，他参观Ngoto、Bantul县和日惹特区（DIY）空军纪念碑，在那里的两个空军民族英雄烈士Agustinus Adisutjipto和Abdulrahman Saleh。

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