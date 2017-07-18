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国军总司令呼吁国民不要言听计从

意图改变班渣西拉五原则的伊斯兰学者

【万丹点滴新闻网7月17日讯】国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将出席在万丹省伊斯兰大学（简称UIN）举行的民主演讲并发言时，伊斯兰学者设想我国的班渣西拉建国五原则成为国家设想的发展不能反驳的形式。卡铎·努尔曼多认为，班渣西拉五原则成为我国的国家设想发展，此事不能改变。若有伊斯兰学者故意把国家设想发展改变不是班渣西拉建国五原则的思想，我呼吁国民不要言听计从意图改变班渣西拉建国五原则的伊斯兰学者。“所以我们都不能改变，假如伊斯兰学者有意改变班渣西拉建国五原则的精神，并不要容易言听那个伊斯兰学者的教导，并不要与改变班渣西拉建国五原则的伊斯兰学者学习。”周一（7月17日），卡铎·努尔曼多说道。

卡铎·努尔曼多提醒现在的国民对班渣西拉建国五原则的思想成为我国成立的享受者。所以我们该捍卫我们的国家，及举行各种独立活动，这件是事必须做。

“我再次提醒国民，我们仅我国成立的享受者，唯一的工作任务是捍卫我们的国家，及举行有利于我们的国家发展。班渣西拉建国五原则成为我们的国家设想发展，我提醒伊斯兰学者要做以上发言的重要内容。”卡铎·努尔曼多这样表示。在我们的生活当中，若我们对班渣西拉建国五原则的思想能做到，我相信，国家和民族实现社会正义为国民的目标能达到。