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国军总司令主持职权移交仪式

Yuyu Sutisna上将正式接任空军参谋长职位

【雅加达安达拉网】新任国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将主持职权移交仪式，尤尤苏迪斯纳（Yuyu Sutisna）空军上将于昨日正式任空军参谋长职位，昨日职权移交仪式出席者有政治法律安全统筹部长维兰多（Wiranto）和新任总统府幕僚长穆尔多科（Moeldoko）退役上将。

据报道，维兰多已坐在前面的座位，穆尔多科退役上将才抵达哈林空军机场（Lanud Halim Perdanakusuma），当时维兰多与穆尔多科退役上将相互握手，但是他们俩坐在不同的座位。

国家警察副总长沙夫鲁丁中将于早上8时抵达Lanud Halim Perdanakusuma，接着国海军参谋长艾迪上将（Ade Supandi）和陆军参谋长幕约诺上将亦抵达职权移交仪式现场。

昨日国军总司令哈迪查延多空军上将主持职权移交仪式，当日尤尤苏迪斯纳空军上将站在国军总司令哈迪查延多空军上将的旁边。

尤尤苏迪斯纳空军上将正式接任空军参谋长职位，总统也是改正新任内阁部长。

总统于17日委任尤尤苏迪斯纳为空军参谋长，亦委任从业党（Golkar）中央理事会秘书长伊德鲁斯（Idrus Marham）为社会部长，国军前总司令穆尔多科（Moeldoko）退役上将为总统府幕僚长，阿古姆（Agum Gumelar）退役上将为总统咨询委员会（Wantimpres）成员。