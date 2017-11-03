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国军总司令为716警察院校毕业生举行毕业典礼

【安达拉马克朗讯】昨日（11月2日），国军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将在中爪哇马克朗国军学校Sapta Marga广场为716警察院校毕业生举行毕业典礼。

陪同卡铎陆军上将为716警察和士兵学员举行结业典礼的国军官员，其中有哈迪查延多（Hadi Tjahjanto） 空军总司令、 陆军参谋长慕约诺（Mulyono） 陆军上将、国家警察副总长夏弗汀警察中将(燬yafruddin)中将。

716军警察毕业生已修完2017年国家警察和国军院校的综合课程。

根据国军教育学院和警察院校报道，716警察和士兵学 员必须读书为期四 年的时间， 第一年716警察和士兵学员在国军学院与国军成员之间相互联合培训。

不过他们在国军学院与国军成员之间相互结合之前，他们必须为期三个月的时间参加国军基础结合伙伴和警察学院，时间是今年8月8日至11月1日。

435士兵学员未来9个月 还需要留在马克朗国军学院继续读书接受培训，而281警察学员也将在中爪哇三宝垄警察学院继续读书接受培训。

716警察和士兵学员参加结业典礼，即18位女生士兵学员的共有230士兵学员、11名女生的105海军成员、10名女生的100空军成员和35名女生的281警察成员。

卡铎陆军上将表示，其实国军学院与警察学院合作关系的基础教育形成国军成员和警察构建具有一体化的同心同德的精神。

此外，国军学院与警察学院合作的基础教育，使印国军成员和警察学员拥有士兵专业知识和技能以及身体上的基础教育。

卡铎陆军上将希望，716警察和士兵学员对全能的上帝特别拥有信心和虔诚的态度和良好的品德和行为。国军总司令卡铎上将还说 ，716警察和士兵学员已被准备为将来印尼国军和警察的继承人。