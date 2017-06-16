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国军总司令与国防部长

同国会第一委员会进行工作会议

【雅加达点滴新闻网6月15日讯】周四（6月15日），国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将与国防部长里亚米扎尔德·里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu）同国会第一委员会进行工作会议，据国会议员Supiadin Aries Saputra，讨论议题包括2018年国军开支预算及5月24日菲律宾马拉维市（Marawi）和周边城市遭到了效忠ISIS恐怖组织的袭击，恐怖分子占领了医院、学校等多处建筑和市内街道，并放火“焚城”。欧洲其他地方特别是英国如曼城也发生了接二连三的恐怖袭击事件，震撼全球，而引发世界人民对恐怖主义的恐惧和恐慌。

陪同国军总司令还有空军参谋长哈迪·查延多（Hadi Tjahjanto）上将和陆军参谋长慕约诺(Mulyono)上将。

国军军总司令卡铎说，极端组织伊斯兰国的成员正分散在印尼各地进行恐怖活动，几乎每个省都存在极端组织伊斯兰国（ISIS）的成员，他们蠢蠢欲动等待发动恐怖袭击的良机。

卡铎上将因此强调，国军必须时时刻刻提高警觉，继续加强安全防备措施，有备无患应对恐怖分子的暴力活动。

政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)称，针对位于菲律宾棉兰老岛马拉维市附近的极端伊斯兰组织的严峻局势，印尼将于本月底主办多边协调会议，邀请新西兰、澳大利亚、文莱、马来西亚和菲律宾共商对策，携手合作消灭在东南亚地区的恐怖主义基地。

维兰多阐述，目前在叙利亚的伊斯兰国组织大本营已经被瓦解，该组织将壮大实力的目标转向东南亚的两个地方，即曾经成为恐怖分子温床的中苏拉威西的波梭（Poso）和菲律宾的马拉维。

维兰多说：“印尼已消灭了扎根于波梭的恐怖势力，严密监控周边地区的恐怖分子的以及移动。这个地区已经不适合作为伊斯兰国组织在东南亚的新基地了，所以他们开始把目标转向了菲律宾南部，并且已经建立了基地。”

维兰多说，因为菲律宾马拉维地区的恐怖组织基地也正在遭受到菲律宾军队的打击，所以恐怖分子正采取化整为零的方式分散至其他地方卷土从来建立活动基地。维兰多表示，印尼将加强与菲南相邻边境地区的防卫措施，避免恐怖势力渗透到疆域辽阔的印尼境内。