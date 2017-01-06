Friday, January 6th, 2017 | Posted by

国军总司令不理会澳大利亚媒体称
卡铎想成为总统

国军总司令卡铎·努尔曼多陆军上将（ Gatot Nurmantyo）

国军总司令卡铎·努尔曼多陆军上将（ Gatot Nurmantyo）

【雅加达Tribunnews新闻网6日讯】有关国军总司令卡铎·努尔曼多陆军上将（ Gatot Nurmantyo）决定停止与澳大利亚军事的合作之后，这让澳洲媒体认为印军司令Gatot Nurmantyo陆军上将想成为印尼总统，但听取澳洲媒体的声明后，Gatot Nurmantyo陆军上将不愿回应。

我不必回应吧，对这些无中生有的事。”周五（6/1），Gatot Nurmantyo陆军上将在雅京中区政治法律安全统筹部办事处（Kemenkopolhukam）对媒体记者说。

Gatot Nurmantyo陆军上将被问到有关澳洲媒体的声明，他更选择不愿回应。

我不需要对澳洲媒体的声明回应吧，对我没有什么问题。”Gatot Nurmantyo陆军上将说道。

日前澳洲媒体关注到国军总司令的决定停止同澳大利亚的一切军事合作。

关注国军总司令决定的澳洲媒体即是Sydney Morning HeraldFairfax Media、 和Australian Financial Review

根据澳洲报刊文章Sydney Morning Herald的内容报道，特别提到为什么国军总司令暂停中止与澳洲军事合作的原因。

此外，还有另外澳洲媒体Fairfax Media认为，其实Gatot Nurmantyo陆军上将想要的是加入政治。

这证明Gatot Nurmantyo陆军上将亲身决定中止与澳洲的军事合作和挑选最佳军人在澳洲参加军事的训练。

这是由Gatot Nurmantyo陆军上将自己决定中止与澳大利亚的军事合作，没有跟佐科威总统谨慎商量。

澳大利亚方面被指侮辱印尼建国五项基本原则 (Pancasila)和国军，这不应该向媒体公布一件事。

Gatot Nurmantyo陆军上将故意将这件事扩大成为大家瞩目的焦点，其实应该是可以自己处理。”

好像Gatot Nurmantyo陆军上将想成为总统或副总统。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172374

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