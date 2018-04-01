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国军前任总司令卡铎上将正式退休

考虑参加2019年正副总统选举

【雅加达罗盘报新闻网4月1日讯】前任总司令卡铎努尔曼多陆军上将（Gatot Nurmantyo）周六（3月31日）正式退役。

卡铎说，自己虽然已经退伍，但是他仍然会在其他领域为国为民服务。 目前，作为一名退役军人，已经是名副其实的文人，因此和其他平民有着同样的机会投入政治舞台。

雄心勃勃的卡铎毫不掩盖自己退役后将参加政治领域活动的计划。卡铎周日（4月1日）通过一份书面声明说，“从今天起，我与其他国民一样拥有同样的国民义务和法律的权利，在即将举行的选举期间有权利参选任何政府职务亦有当选的权利。”

我国2019年正副总统选举在即，现任总统佐科威已经获得多党的支持笃定成为2019年的总统候选人，而在大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多迄今还迟迟不宣布是否将东山再起参加2019年总统选举之际，卡铎的政治动向和觊觎之心就迅速成为社会公众舆论焦点。没有根据的道听途说传闻，卡铎可能接受大印尼行动党代表帕拉波沃出征竞选2019年总统选举。这些消息和谣言其实并非空穴来风，因为卡铎自己也不否认曾几次与帕拉波沃进行会谈。

然而，军人背景的总统候选人其实也是一把双刃剑。民众对新秩序时代军人干政带来的负面影响仍记忆犹新，军人统治国家严重侵犯人权的恐惧感，留下了深深挥之不去的阴影。随着人民教育的改善，和政治智慧的提高，相信人民会做出理性判断和明智选择，选出一位全心全意为民服务，大公无私为国家做最大贡献的国家领导人。