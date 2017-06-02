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国军严阵以待

防范ISIS恐怖分子潜入我国领土

【雅加达罗盘报6月1日讯】5月23日，菲律宾南部棉兰老马拉维市（Marawi）发生恐怖袭击，毛特武装及阿布沙耶夫武装同菲政府军激烈交火，我国国军高度警惕，加紧防守，防范菲律宾恐怖主义战火蔓延到我国与菲律宾的边界。

国军不愿看到毛特武装及阿布沙耶夫武装扩散或蔓延至我国领土。国军总司令卡铎努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）上将已命令国军不要掉以轻心，必须加倍防范措施，严控边界可疑动机。

“我们从北哈马黑拉岛，摩罗泰岛，Siangir至苏拉威西海进行海上巡逻。”卡铎周四（6月1日）在雅京中区外交部班渣西拉大厦如是说道。

卡铎不仅动员军队，还准备主要武器装备体系，总司令还要求当地渔民的协助防范恐怖分子渗入我国领土和海域。“我们也将与国军村乡辅导机构（Babinsa）和当地情报单位的合作。”卡铎如是说道。

卡铎继续说，按照2003年第15号法令有关打击恐怖主义，是很难打击进入我国犯下恐怖行为的外国人。因为恐怖主义可以随时随地入境我国和进行恐怖袭击行动。因此，卡铎希望国会能够尽快敲定和通过国家反恐法令修订案，使国军和警察执法单位具有依法打击恐怖主义的法律保护伞。

5月23日，宣布效忠伊斯兰国组织和毛特武装及阿布沙耶夫武装在菲律宾南部城市马拉维发生恐怖袭击，同菲政府军激烈交火造成双方人员伤亡，百姓也遭殃。据菲律宾军方透露，有15名士兵，2名警察以及19名平民在交火中不幸身亡。同时，政府军也成功击毙61人毛特武装及阿布沙耶夫武装分子。目前，我国外交部正在撤离马拉维市的17名我国公民。

根据最新得知详细的讯息报道，共有38名我国公民参与和协助菲律宾南部恐怖袭击活动，上述参与恐怖分子的我国公民有一名是女性。

“从38名我国公民参与恐怖袭击分子的人数，有4名我国公民不幸死亡，有6名我国公民已回到印尼，包括5名男性和1名女性。”周五（6月2日），警察总部公关事务主任瑟迪奥·瓦西斯托（Setyo Wasisto）警察少将在国家警察总部如是说道。