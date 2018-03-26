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国会PPP党团委员M Iqbal称

将不出席三位人协领导人就职典礼

【雅加达罗盘网】国会建设团结党（PPP）委员M Iqbal表示，建设团结党不会出席今天的三位人协领导人就职典礼。

“我们不会出席今天的三位人协领导人就职典礼。”国会建设团结党委员M Iqbal如是说。之前，建设团结党不同意有关2018年第2号人协大会、国会、地方代表理事会、地方议会的法令（MD3）增加国会、人协和地方代表理事会的席位。

M Iqbal表示，其实国会正讨论MD3法令中，建设团结党是不同意增加国会、人协和地方代表理事会席位的政党，尤其是在人协会议中，同时我们在人协联合会议对此事不赞同。

建设团结党认为，其实我们认为此法令不需要修正，而他们作出决定国会、人协和地方代表理事会的席位必须增加，再说，增加国会、人协和地方代表理事会的席位将添加国家预算的负担。

建设团结党愿意接受2014年立法选举得票最多的政党仅增加1个席位，但是人协的席位增加3个。

日前建设团结党正敦促人协MD3法令进行修正，尤其是有计划增加人协、国会和地方代表理事会的席位。

“据说，有民众对此法令的修正向宪法法院（MK）提出上诉，我们希望宪法法院能实现民众的诉求。擬 Iqbal继续说。

人协公关关系局长Siti Fauziah称，人协于今日1时进行全体会议，3位将出任人协议长的职位。