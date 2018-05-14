Monday, May 14th, 2018 | Posted by

国会迟迟没有通过恐怖主义防范法案
助长了我国恐怖主义势力扩散

 

警察总部公关事务主任瑟迪奥瓦希斯托少将（左）。

警察总部公关事务主任瑟迪奥瓦希斯托少将（左）。

 

【罗盘报新闻网雅加达513日讯】我国一次又一次发生一系列恐怖主义行动。 据警察总部公关事务主任瑟迪奥瓦希斯托（Setyo Wasisto）少将说，国会迟迟没有通过恐怖主义防范法案助长了我国恐怖主义势力扩散。

众所周知，在议会讨论阶段，2003年第15号法律依然没有通过消除恐怖主义犯罪行为。 同时，如果涉及旧规则，警方只能对恐怖分子或团体采取行动。

我们希望这项恐怖主义法案还没有得到妥善的处理时，警察可以被授权进行预防性的压制性执行任务。”瑟迪奥周日（513日）在雅京警察总部大楼如是说道。

瑟迪奥表示，如果该机构已经受到监管，那么警方可以开始调查是否知道某个附属恐怖组织。 包括对已知非法拥有武器或炸弹形式证据的人或团体采取行动。

瑟迪奥说：“如果某一个人的房屋中有爆炸物和未经授权的子弹，可以通过恐怖主义法规施行法律，但现在不能这样做。”

警方推动法案立即通过法案。 因此，根据现有证据，警方可以通过处理涉嫌实施恐怖行为的人的法律来防止恐怖主义行为。

重要的是可以有预防性的压制权力，并且有强力的证据表明他与某个团体有联系。” 瑟迪奥说。 此前，瑟迪奥提到了一些恐怖主义案件，后来透露了恐怖主义的存在，瑟迪奥继续说，国会迟迟没有通过恐怖主义防范法案助长了我国恐怖主义势力扩散。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214948

Posted by on May 14 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added