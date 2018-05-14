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国会迟迟没有通过恐怖主义防范法案

助长了我国恐怖主义势力扩散

【罗盘报新闻网雅加达5月13日讯】我国一次又一次发生一系列恐怖主义行动。 据警察总部公关事务主任瑟迪奥瓦希斯托（Setyo Wasisto）少将说，国会迟迟没有通过恐怖主义防范法案助长了我国恐怖主义势力扩散。

众所周知，在议会讨论阶段，2003年第15号法律依然没有通过消除恐怖主义犯罪行为。 同时，如果涉及旧规则，警方只能对恐怖分子或团体采取行动。

“我们希望这项恐怖主义法案还没有得到妥善的处理时，警察可以被授权进行预防性的压制性执行任务。”瑟迪奥周日（5月13日）在雅京警察总部大楼如是说道。

瑟迪奥表示，如果该机构已经受到监管，那么警方可以开始调查是否知道某个附属恐怖组织。 包括对已知非法拥有武器或炸弹形式证据的人或团体采取行动。

瑟迪奥说：“如果某一个人的房屋中有爆炸物和未经授权的子弹，可以通过恐怖主义法规施行法律，但现在不能这样做。”

警方推动法案立即通过法案。 因此，根据现有证据，警方可以通过处理涉嫌实施恐怖行为的人的法律来防止恐怖主义行为。

“重要的是可以有预防性的压制权力，并且有强力的证据表明他与某个团体有联系。” 瑟迪奥说。 此前，瑟迪奥提到了一些恐怖主义案件，后来透露了恐怖主义的存在，瑟迪奥继续说，国会迟迟没有通过恐怖主义防范法案助长了我国恐怖主义势力扩散。