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国会议长班邦呼吁政府继续加强监管

预防2018年地方首长和开斋月期间假货币流动

【雅加达安塔拉新闻网4月22日讯】国会议长班邦苏萨迪欧（Bambang Soesatyo）呼吁政府继续加强监管预防2018年 地方行政首长选举和开斋节期间假货币流动。

“因为假货币通常在地方行政首长选举和开斋节期间开始流通。”班邦周日（4月22日）在雅京发表书面声明时如是说。

班邦披露正在由警察刑侦局着手处理的10万盾假货币的银团金融家、制造商和分销商。班邦呼吁财政部、印度尼西亚银行（BI）和假钞监督机构必须密切关注假货币的流通情况。

班邦提醒市民要警惕从其他各方收到的货币，因为班邦指出目前假币流通猖獗，所以呼吁人们在政府和私人银行以及货币兑换所购买或交换货币。

班邦说，为了最大限度地减少假货币诈骗的发生，人们必须始终保持警惕。班邦还强调，警方应该彻底调查制假货币集团，因为对涉嫌案当事方必须有严厉的惩罚才能产生威慑作用。

在此之前，警察刑侦局总部确认了AP为涉嫌假币流通充当金融的犯罪嫌疑人。

警察刑侦局经济和特殊犯罪副局长丹尼尔（Daniel Tahi Monang Silitonga）上校说，根据临时调查的结果，AP已经承认为了偿还所有债务而制造假货币。

丹尼尔说，警方还逮捕了另外三名嫌疑人，简称AK、AD 和AM，每个人从设计到印刷假货币都扮演不同的角色。