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国会议长将由赢得2019年选举的政党担任

政府与国会同意2019年国会和人协领导人改为5位

【雅加达罗盘报新闻网讯】国会立法机构（Baleg）主席苏帕拉曼（Supratman Andi Agtas）说，政府同意在2014 至2019年期间增加国会和人协（DPR MPR）领导人改为5位。我们的计划国会领导人6位和人协领导人8位。

在2019 至 2024年的下一个时期，国会和人协领导层重新由比选举机制增加5人。

“如果现在是选举机制，那么到2019年与2009年相比，领导人的数量将回到2009年的5个人。即一名主席和四名代表的人数，”苏帕拉曼周四（2月1日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

苏帕拉曼说，以后就不会有修改，因为这是全面的运作机制。之后，通过地方议会（MD3）法令中的过渡条款，6位国会领导和8位人协领导人的任期将再次变为5位。

在确定下一阶段的国会领导和人协时，比例制度的逆转有助于抑制激烈的政治氛围。

根据苏帕拉曼说，通过重新制定比例制度，国会中可以最小化政治冲突。他补充说，修改（UU MD3）法令将于2月8日提交给全体会议。

“2019年没有一揽子制度依据投票成正比，选票最多的将成为国会议长。”这位大印尼行动党（Gerindra）的政治家苏帕拉曼如是说。