Friday, February 2nd, 2018 | Posted by

国会议长将由赢得2019年选举的政党担任
政府与国会同意2019年国会和人协领导人改为5位

图为国会、人协和地方代表理事领导人一起拍照留念（资料图)。

图为国会、人协和地方代表理事领导人一起拍照留念（资料图)。

 

【雅加达罗盘报新闻网讯】国会立法机构（Baleg）主席苏帕拉曼（Supratman Andi Agtas）说，政府同意在2014 2019年期间增加国会和人协（DPR MPR）领导人改为5位。我们的计划国会领导人6位和人协领导人8位。

2019 2024年的下一个时期，国会和人协领导层重新由比选举机制增加5人。

如果现在是选举机制，那么到2019年与2009年相比，领导人的数量将回到2009年的5个人。即一名主席和四名代表的人数，”苏帕拉曼周四（21日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

苏帕拉曼说，以后就不会有修改，因为这是全面的运作机制。之后，通过地方议会（MD3）法令中的过渡条款，6位国会领导和8位人协领导人的任期将再次变为5位。

在确定下一阶段的国会领导和人协时，比例制度的逆转有助于抑制激烈的政治氛围。

根据苏帕拉曼说，通过重新制定比例制度，国会中可以最小化政治冲突。他补充说，修改（UU MD3）法令将于28日提交给全体会议。

2019年没有一揽子制度依据投票成正比，选票最多的将成为国会议长。”这位大印尼行动党（Gerindra）的政治家苏帕拉曼如是说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205364

Posted by on Feb 2 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added