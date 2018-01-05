Friday, January 5th, 2018 | Posted by

国会要求国家警察总长采取坚决措施
以揭发装运子弹至巴布亚案件

【雅加达Liputan6.新闻网104日讯】斗争民主党（PDI-P）国会第二委员会议员 格玛鲁丁 瓦杜文（Komarudin Watubun）要求国家警察总长和国军总司令（Panglima TNI）采取坚决措施揭发前一段时间装运7包装子弹空运至巴布亚的案件。

这位来自斗争民主党的政治家认为，此案令人担忧可能会破坏地区选举的安全和平稳。

印尼国家警察和国军有关此案必须立即采取法律行动。” 格玛鲁丁 瓦杜文周四（14日）在雅京如是写道。

格玛鲁丁说，不要让人民和其他党派以及巴布亚人民成为受害者。据格玛鲁丁介绍，目前佐科威总统全心全意为巴布亚省建设，希望巴布亚人民过着美好的生活，并希望对各方面得到充分的支持。

非常可惜的是，佐科威总统的承诺和斗争充满威望，但仍然有一些人阻止和玷污巴布亚人民的运动。”格玛鲁丁如是说。

格玛鲁丁补充说，在佐科威成为总统之前，格玛鲁丁已经给了特别信息来建立巴布亚省的诺言，因为印度尼西亚不可缺少巴布亚。巴布亚的土地肥沃物产富饶。

此前，印尼警察调查机构（IPW）主席团主席内塔（Neta S Pane）透露，南苏拉威西省锡江市平民子弹将被送往查亚普拉。据称，送往查亚普拉的子弹是想破坏2018年地方首长选举的安全和秩序。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202534

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