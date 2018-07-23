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国会要求司法人权部长 彻查监狱管理严重失控现象

【安塔拉新闻网雅加达7月23日讯】国会（DPR）议长班邦苏萨迪奥（Bambang Soesatyo ）要求第三委员鼓励司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）彻底调查监狱管理，以防止如在万隆Sukamiskin监狱一样再次发生涉嫌贿赂。

“为了更清楚地了解所谓的贿赂Sukamiskin监狱长，国会第三委员会立即致电司法人权部长亚索纳劳利解释监狱管理的状况和管理。”班邦 周一（7月23日）在雅京如是说道。

根据班邦说，司法人权部长亚索纳劳利还评估了监狱看守人数的比例，并加强了对监狱中囚犯的监督制度。 在此之际，班邦还提醒亚索纳劳利检查印度尼西亚所有监狱的设施和基础设施，以了解监狱中实际发生的问题。例如不符合标准的监狱或产能过剩的情况。

此前，由于涉嫌贿赂，肃贪会（KPK）于周六（7月21日）在万隆Sukamiskin监狱对监狱长瓦希德胡赛因（Wahid Husein）进行就地逮捕行动。

从就地逮捕行动中，肃贪会成功地逮捕了五名嫌疑人，即Sukamiskin监狱长瓦希德胡赛因、Hendri Saputra、Fahmi Darmawansyah和妻子Inneke Koesherawati以及瓦希德胡赛因的亲信。 在进行检查之后，已知Sukamiskin监狱房间设备豪华齐全。瓦希德胡赛因向高级囚犯开价2亿至5亿盾满天飞的价格。肃贪会随后将Sukamiskin监狱长瓦希德胡赛因列为嫌犯。肃贪会还列为另外三人作为嫌疑人，即贿赂案件囚犯Fahmi Darmawansyah、Hendri Saputra和工作人员Wahid Hu。