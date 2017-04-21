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国会若行使调查权

将阻碍肃贪会调查电子身份证贪污案

【本报讯】国会计划对电子身份证贪污案嫌犯哈利雅妮行使调查权。肃贪会表示尊重国会的调查权，不过这将阻碍肃贪会调查该案件。

肃贪会公关菲比利．帝安沙（Febri Diansyah）昨日向记者表示，肃贪会不能将正在接受调查的嫌犯哈利雅妮或另一位嫌犯安迪．阿古斯帝努斯（Andi Agustinus/ Andi Narogong）交给国会进行调查。

他接著说，肃贪会未公开嫌犯的卷宗之前，国会也不得打开该卷宗，这将阻碍肃贪会正在进行的调查程序，恐怕卷宗里的证据会受到损坏。这将阻碍嫌犯自己接受调查，也阻碍整个案件的审查程序。

当国会与肃贪会进行听证会之前，双方进行了激辩，国会强迫肃贪会公开嫌犯哈利雅妮的录音，该录音记录当哈利雅妮还是证人时，曾经遭到位国会议员威胁。

肃贪会拒绝国会的要求，最后国会第三委员会决定，将成立特别调查委员会调查该案件，以便获得该录音带。

菲比利说，国会不是司法机构，希望国会不插手司法的工作。

支持国会举行调查权的政党代表有：从业党、大印尼行动党、民主党、斗争民主党、国民民主党、建设团结党、民族复兴党。而人民良心党、公义福利党表示将先请示他们的领导。