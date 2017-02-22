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国会第二委员会主席：最高法院

不介入停止钟万学职位是正确的决定

【安达拉通讯社2月23日雅加达讯】国会第二委员会主席扎伊努丁（Zainuddin Amali）认为，我国最高法院（MA）不介入内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）恢复钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）雅京省长职位，是正确的举措。

“我认为MA的立场是正确的，他们不想干涉正在进行法律程序。” 扎伊努丁周三（23日）在雅京国会大厦努沙登加拉厅这样表示。

扎伊努丁还说，经过最高法院的裁决，钟万学恢复雅京特区省长职位完全由内政部评估、审核和决定。

这位从业党（Golkar）国会议员扎伊努丁表示，深信内政部长作任何决定均有足够的理由和当担的责任。

“内政部长在很多场合已经明确和屡次表示，他有足够的理由和符合法律程序，因此对自己的决定将承担一切责任，” 扎伊努丁说。

众所周知，政府透过内政部长恢复被现任雅京特区地方首长钟万学指涉嫌亵渎宗教的被告人而引发钟万学的政敌不满，他们因此纵横捭阖，集中火力，纷纷出来反对钟万学复职， 包括周二（2月21日）发动群众到国会大厦前面举行示威游行抗议活动。

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