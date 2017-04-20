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国会第三委员会

启动调查权评估肃贪会的工作性能

【雅加达TRIBUN新闻网4月20日讯】国会（DPR）第三委员会将举行全体会议，讨论有关行使国会调查权，评估肃贪会（KPK）的工作性能。该计划将在最后全体会议还未休假以前提交。

“国会调查权是根据国会人协、国会和地方代表法令（UU MD3）配备的法令。因此，即使国会行使调查权评估肃贪会的工作性能，也是不足为奇的动议，甚至是名正言顺的举措，何况肃贪会理应获得国会监督的国家执法机构之一。”国会第三委员会委员撒尼（Arsul Sani）周四（4月20日）通过简讯如是说道。

撒尼说，国会第三委员会认为启动调查权评估肃贪会的工作性能，主要主要是国会第三委员会在听取肃贪会到国会的报告解释后，多位议员表示不满，需要更进一步厘清，但是行使国会调查权动议尚未确定。

这位建设团结党（PPP）罗米阵营中央理事会秘书长撒尼说，肃贪会调查有关电子身份证（e-KTP）案不仅涉及到国会第三委员会六名委员的名字和原人民良心党（Hanura）国会议员蜜尔艳（Miryam S Haryani），蜜尔艳在接受肃贪会贪腐法庭庭审作证过程中提供不确实或虚假的供词。因此已把蜜尔艳列为电子身份证贪污大案的另一名犯罪嫌疑人。