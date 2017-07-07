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国会特委会探望贪污犯被视为不遵守法律

诸多大学教授和社会民间组织联盟拒绝国会特委会

【雅加达安达拉新闻网讯】我国几所大学多位教授联盟对国会成立特委会意在削减甚至消灭肃贪会（KPK）的企图表示关切。

“我们呼吁佐科威总统、政党、国会/人协（DPR/ MPR）领导坚持打击腐败和支持肃贪会（KPK）消除贪腐行为。”肃贪大学教授发言人Asep Saefuddin周四（7月6日）在雅京中区总统府工作人员办公室如是说道。

据信，总共有来自印尼各大学的396名大学教授表示支持。该教授还要求各政党和DPR/ MPR取消使用肃贪会的调查权。他们解释说，使用的主体和客体的调查权是不完全合法的。该教授还要求佐科威总统和警察确保肃贪会调查员在执行任务时提供人身安全保障。