Tuesday, January 16th, 2018 | Posted by

国会昨晚召开全体会议
Bambang Soesatyo被推举为国会议长

庞邦.苏萨帝欧（Bambang Soesatyo）

庞邦.苏萨帝欧（Bambang Soesatyo）

【雅加达安达拉新闻网115日讯】周一（115日）国会（DPR）审议委员会决定召开国会全体大会，议程推举 庞邦.苏萨帝欧（Bambang Soesatyo）为国会议长并举行宣誓就职仪式。

审议委员会召开国会全体大会议程决定庞邦.苏萨帝欧为国会议长并举行宣誓就职仪式。”国民民主党（Nasdem）党团副主席Jhonny G. Plate周一（115日）在雅京国会大厦如是说道。

根据Jhonny G. Plate说，审议委员会讨论了从业党（Golkar）党团的信函提名庞邦.苏萨帝欧为国会议长，以取代电子身份证贪污案被告的瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）。

斗争民主党（PDI-P）党团财政Alex Indra Lukman说，审议委员会会议在下午刻意确定了全体会议，以便议会议员可以参加庞邦.苏萨帝欧就职典礼。

审议委员会会议有权制定全体会议的时间表。审议委员会议腾出560名供国会议员参加国会全体会议的空间。” Alex Indra Lukman如是说道。

人民良心党党团主席Nurdin Tampubolon解释说，庞邦.苏萨帝欧的就职典礼仪式都已准备就绪，包括从业党中央理事会（DPP Golkar）主席、从业党党团主席和从业党党团秘书在国会签署的要求。

从业党中央理事会总主席 艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）昨天也宣布决定建议庞邦.苏萨帝欧为 国会议长 取代诺凡多。

庞邦.苏萨帝欧在国会有着长期的经验，了解国会体系和机构的本质，概念化思想和观点，庞邦先生是记者毕业生，所以能够与各界有良好的沟通关系。”艾尔朗卡 哈尔丹托如是说道。

 

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