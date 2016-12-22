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国会支持警察88反恐特遣队保安圣诞节和新年庆祝

【雅加达独立报讯】国家警察88反恐特遣队周三（21/12）在南丹格朗突袭调查被3名居住恐怖分子嫌疑人的2两间出租屋。警方最后击毙三名恐怖分子嫌疑犯并逮捕另外一名嫌疑人。警方相信这些武装分子同这个月初落网的另一批计划自杀式袭击总统府的恐怖嫌疑犯有关系。

斗争民主党（PDI-P）国会党团第三委员会Junimart Girsang 说，民众不必过于担心和害怕恐怖主义爆炸事件的恐吓。因为国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将曾表示将在全国各大城市，尤其是雅京关键的地区部署警察88反恐特遣队，确保人民的安全。希望国民能平平安安，高高兴兴欢度佳节。

“警察总长曾发表声明说，全国各角落已经部署警察88反恐特遣队加强保安。尤其是被怀疑恐怖袭击的地点更应该加强防卫。因此，我们应该支持国家警察所采取的一切保安措施。”Junimart周三（21/12）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

这位斗争民主党政治家说，警方已提前2016年圣诞佳节和2017年迎新送旧庆祝晚会的保安工作。因此，社会民众应该支持和赞赏国家警察所采取的保安策略。

“因此，民众不需要惊慌失措，风声鹤唳，有国家警察的保安，我们应该不必过于担忧，但还是需要对周围的可疑人物，时时刻刻提高警惕，也不要轻易受到不负责任的挑衅传言。”Junimart 如是说道。