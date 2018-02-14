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国会延期讨论修正刑事法典草案

【雅加达时代周刊讯】国会（DPR）议长庞邦. 苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 简称Bamsoet）表示，国会再次延期讨论刑事法典草案（RKUHP）。因为国会目前正在商讨修正刑事法典草案(RKUHP)，内容包括了管理死刑犯的规定。

“国会再次延期讨论刑事法典草案，因为国会目前正在商讨修正刑事法典草案(RKUHP)，内容包括了管理死刑犯的规定。RKUHP将在下届会议上讨论。”庞邦周一（2月12日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

讨论议会中的RKUHP进入了文章的制定阶段。 有几篇文章尚未达成一致，将在国会工作委员会层面上作出决定。 至少有三个至关重要的问题尚未解决，比如对总统和副总统的蔑视条款，不道德的同性恋行为，赌博和私营部门贪污。

RKUHP对此反应的讨论要求将合法化推迟到法律。全国人权委员会委员Mochamad Choirul Anam要求延期批准RKUHP。 原因是人权委员会仍然要求讨论，并要求社区提供建议。

有建设团结党党团（F – PPP）的RKUHP工作委员会成员撒尼（Arsul Sani）说，RKUHP讨论仍处于起草小组的水平。撒尼继续说，他将继续接受RKUHP的建议。

揜KUHP讨论还有两个阶段，全体委员会和全体会议。”撒尼如是说。