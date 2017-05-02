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国会希望由国家支付

选举见证人经费约10兆盾

【本报讯】内政部长查约古摩罗称国会建议选举中的见证人经费由国家收支预算支付。查约在回答记者的发问，有关讨论选举法草案的进展时如此说。

所以还需讨论立法机构选举时见证人的经费问题，国会希望由国家收支预算支付选举见证人的费用，这是国会选举法特委会的建议，我们不能说只是一个政党的建议。5月2日查约在国会回答记者发问。

他接著说，有几件事需要慎重考虑，特别是有关经费的数目。他表示，如果该建议被接受，一次选举国家将支付约10兆盾经费。而这个时候国家尚需要支付其他更重要的支出。

查约说，尚若一位见证人支付30万盾，一次选举大约需要支付10兆盾，倘若进行二轮选举，则需要20兆盾，如 果用来兴建学校，可以兴建很多学校。

另外，财政稽查署（BPK）也必须审查政党财政。因为尚若该法案通过，政党将接受该经费。这与政党接受的教育经费不一样，教育经费只能用在政治教育。

查约说：“倘若该经费不大，政府也同意就没有问题。但若数目太大，又不能保证政党的管理能力。政党是否愿意被审查，该经费是否直接到达见证人手中。财政稽查署需要审查。

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