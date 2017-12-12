Tuesday, December 12th, 2017 | Posted by

国会审议机构 批准电子身份证贪污嫌犯诺凡多辞去国会议长职位

周一（12月11日）国会召开第14全体会议讨论瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）辞去议长职位议案。

周一（12月11日）国会召开第14全体会议讨论瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）辞去议长职位议案。

 

【雅加达罗盘报新闻网1211日讯】国会审议机构（Bamus DPR）正式批准电子身份证贪污案嫌疑人 瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）辞去国会议长的职位。这是由国会副议长法德利佐恩（Fadli Zon）周一（1211日）在雅加达史纳延国会大厦审议机构会议期间如是传达。

诺凡多先生因为单方面参加了领导人会议而辞职。”法德利说。

然而，在这个时候，尚未得到同意的是推荐阿齐兹（Aziz Syamsuddin）取代诺凡多为国会议长。 因此，国会审议机构继续进行会议而到目前为止都没有达成协议。

法德利补充说，替代国会议长一职肯定会根据2014年第17号法律关于人协（MPR）、国会（DPR）、地方议会（DPRD）和地方代表理事会（DPD）。

我们邀请国会审议机构举行协调会议，讨论这个协调会议是因为它涉及到国家高级机构的国会利益。”这位大印尼行动党（Gerindra）政治家法德利如是说。

参加审议机构会议的成员包括国会领导人和党团领导人代表。此前，诺凡多向从业党（Golkar）党团和国会领导人致函辞去国会议长职位。

在信函中，诺凡多推荐了阿齐兹为国会议长。 不过，这封信只是由从业党党团主席没有通过秘书的签署。这也显示了没有通过从业党中央理事会（DPP Golkar）全体会议的情况下完成。推荐阿齐兹作为国会议长代替诺凡多并没有完全获得从业党党团的所有成员所接受。

拒绝推荐阿齐兹为国会议长。 一些从业党党团成员在国会党内事务 （BURT）会议室提出拒绝签署。

这是一个由从业党党团成员倡议的形式，由于单方面推荐阿齐兹，这一拒绝得到从业党党团成员的关切。”从业党党团副书记Ace Hasan Syadzily周一（1211日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

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