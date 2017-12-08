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国会全体会议

正式通过哈迪上将为国军总司令议案

【雅加达点滴新闻网12月07日讯】佐科威总统提名的单一候选人 空军参谋长哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将，昨天（12月6日）在国会第一委员会进行适宜与合格测试（fit and proper test）通过后，国会（DPR）全体会议也正式通过哈迪上将为国军总司令。国会立即向佐科威总统发送全体会议的信函。

“我们将致函总统关于全体会议的结果，我认为佐科威总统也会立即为哈迪上将宣誓就职。”国会副主席法德利佐恩（Fadli Zon）周四（12月7日）在雅加达国会大厦如是表示。

这封信将由法德利直接签署。 法德利证实了昨天发给佐科威的信函。

佐科威通过发送哈迪上将的全体会议信函说，法德利可以在任何时候为哈迪主持宣誓国军总司令。据法德利说，国会不想耽搁哈迪的就职典礼。

“昨天下午我们将签署一份批准书给总统，总统可以随时给哈迪进行就职典礼。”法德利如是说。

国会全体会议昨天批准了哈迪作为国军总司令替代即将卸任的现任国军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将。