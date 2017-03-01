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国会举行最终彩排

迎接沙特阿拉伯沙尔曼国王到访

【雅加达点滴新闻网28日讯】按照计划，沙特阿拉伯国王沙尔曼（Salman bin Abdul aziz Al Saud）将于2日莅访我国国会，因此，国会议员昨日开始做最后的彩排，迎接沙尔曼国王的到访。

昨日大概下午14时30分，参加最终彩排的国会领导，包括国会议长瑟迪亚·诺凡多（Setya Novanto）和国会副议长法赫利（Fahri Hamzah）。

当沙尔曼国王抵达国会大厦前，如何迎接，次序的安排等迎接贵宾的细节，均列入最后彩排的项目。此外，进国会大厦第一楼贵宾室之后，沙尔曼国王将在国会议长的陪同下，在贵宾册上签名留念。

沙尔曼国王将与国会议长瑟迪亚·诺凡多同一部电梯一起到国会全体会议厅，届时将有能讲一口流利的双语，即阿拉伯语和印尼语的主持人向沙尔曼国王一行介绍。

届时沙尔曼国王将坐在国会议长的旁边，国会副议长亦会在中间的椅子坐，还有地方代表理事会（DPD）主席和人民协商会议（MPR）议长将坐在西侧的椅子。

国会议长诺凡多先致辞，欢迎沙尔曼国王的莅临，之后沙尔曼国王将在他坐的位子发表演讲。

沙尔曼国王发表演讲完毕后，由国会议长、国会副议长、地方代表理事会主席和人协议长陪同下共同合影留念。

与沙尔曼国王一起合影之后，国会议长将护送沙尔曼国王到国会大厦大门口。