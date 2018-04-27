Friday, April 27th, 2018 | Posted by

因涉嫌工程受贿案
肃贪会延长拘留占碑省长Zumi Zola

占碑省长祖密（Zumi Zola）

占碑省长祖密（Zumi Zola）

 

【雅加达安达拉网】占碑省长祖密（Zumi Zola）被肃贪会列为2014-2017年占碑省公共工程与住房部长（PUPR）贪污犯罪嫌疑人，不过肃贪会决定祖密被拘留依然延长。

我们决定祖密被拘捕将延长，时间是自429日至629日结束。”肃贪会发言人Febri Diansyah如是说。

此前祖密到肃贪会办事处接受肃贪会的侦查，当时祖密律师Muhammad Farizi对此事表示承认有关拘留延长时间。

肃贪会仅给祖密拘留延长时间，不过没有任何调查阶段。”祖密律师Muhammad Farizi于周四如此说道。

被问到有关祖密接受肃贪会的调查，昨日是没有开始调查主要贪污案的议题。

我们到迄今未知道肃贪会侦查员对祖密被调查的目的，不过祖密被调查未开始主要贪污案。”Muhammad Farizi这样说。

肃贪会指祖密涉嫌与公共工程与住房部（PURR）占碑省地方主管暂摄局长Arfan ，联合其他占碑省地方官员Erwan MalikSaifudin以及占碑地方议员Supriono串通通过2018年地方收支预算方案，该团伙共享利益。

据肃贪会的调查结果，从2018年地方收支预算中，他们获得60亿盾赃款，大家准备分一杯羹，不料却被肃贪会在一场就地缉犯行动中逮捕。肃贪会调查人员现场发现47亿盾现金，物证和人证。

 

 

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