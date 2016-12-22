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因拉玛娃蒂曾在大学校园举行反政府聚会

UBK大学一位讲师被警方调查

【雅加达20日讯】因涉嫌推翻政府阴谋的我国第一任总统苏加诺之女拉玛娃蒂·苏加诺普特利 （Rachmawati Soekarnoputri）曾经在雅京翁加诺大学（UBK）举行反政府聚会，因此警方对一位翁加诺大学讲师阿米努丁（Aminuddin）进行审问。阿米努丁讲师以证人身份接受警方的调查。

“拉玛娃蒂与另一位罪犯嫌疑人艾戈（Eko Suryo Santjojo）曾经在翁加诺大学举行会议。”阿米努丁周二（20/12）在雅京首都警察总部对记者如是说道。

阿米努丁阐述，警察调查人员问及有关11月20日，拉玛娃蒂与Eko Suryo Santjojo曾经在翁加诺大学举行会议的相关细节。

阿米努丁说，当时出席此次会议约有300人，翁加诺大学几位讲师也参与。此次会议讨论了回复执行’45年宪法等议题。

阿米努丁说，此次会议不是讨论推翻政府的阴谋。活动家仅应要求人协以宪法修正案恢复到原来的45年宪法的意见。据阿米努丁介绍，此次会议是2015年12月15日举行会议的延续。