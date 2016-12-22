Thursday, December 22nd, 2016 | Posted by

因拉玛娃蒂曾在大学校园举行反政府聚会
UBK大学一位讲师被警方调查

翁加诺大学（UBK）讲师阿米努丁（Aminuddin）

翁加诺大学（UBK）讲师阿米努丁（Aminuddin）

【雅加达20日讯】因涉嫌推翻政府阴谋的我国第一任总统苏加诺之女拉玛娃蒂·苏加诺普特利 （Rachmawati Soekarnoputri曾经在雅京翁加诺大学（UBK举行反政府聚会，因此警方对一位翁加诺大学讲师阿米努丁（Aminuddin进行审问。阿米努丁讲师以证人身份接受警方调查。

拉玛娃蒂与另一位罪犯嫌疑人艾戈（Eko Suryo Santjojo曾经在翁加诺大学举行会议。”阿米努丁周二（20/12）在雅京首都警察总部对记者如是说道。

阿米努丁阐述警察调查人员问及有关1120拉玛娃蒂Eko Suryo Santjojo曾经在翁加诺大学举行会议的相关细节

 

阿米努丁说，当时出席此次会议约有300人，翁加诺大学几位讲师也参与。此次会议讨论了回复执行’45年宪法等议题

阿米努丁说，此次会议不是讨论推翻政府的阴谋。活动家仅应要求人协以宪法修正案恢复到原来的45年宪法的意见。据阿米努丁介绍，此次会议是20151215日举行会议的延续。

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