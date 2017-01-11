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因手机里存储ISIS图像

8名印尼公民在新加坡海关被拒绝入境

【雅加达Tribunnews新闻网1月11日讯】周二（1月1日），新加坡的兀兰（Woodland）海关移民局拒绝从马来西亚的柔佛州(Johor Bahru) 入境新加坡的8名印尼公民，因为以上八名的我国侨民在手机上存放‘伊斯兰国极端组织’（ISIS）图像。

被拒新加坡当局拒绝入境的八名印尼公民是Farhat Hidayat、Anif Sadiki Alman、Amril、Syukri Alhamada、ilvan Aktarozi、Muhammad Hijrah、Ridce Elfi Hendra和Hendi Ardiansyah Putra。

根据国家警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯.西敦布尔（Martinus Sitompul）警察上校证实有我国八名公民被新加坡当局拒绝入境的传闻。

马尔迪努斯.西敦布尔警察上校解释说，我国八名公民被新加坡海关拒绝入境的理由是当局被发现有一位名字叫Ridce Elfi Hendra (REH).在手机里存放3个伊斯兰国极端组织ISIS图像的宣传海报。

“有八名印尼公民被新加坡当局拒绝入境，因为其中一名（Ridce Elfi Hendra）被质疑与伊斯兰国极端恐怖活动有关系，在他的手机里存放ISIS的图像，恐怖分子嫌疑人REH阿拉伯的护照。”马尔迪努斯.西敦布尔警察上校在国家警察总部这样表示。

马尔迪努斯.西敦布尔警察上校还透露，REH被新加坡拒绝入境之后，目前正在接受马来西亚柔佛州警察的进一步调查。当时REH承认ISIS图像是从社交网站 Whatsapp群组其中一位群组手机号码传送的。

REH坦承，当他发觉Whatsapp群组有人传送这个恐怖极端组织的图像后，就立即离开该Whatsapp群组，但是ISIS图片依然存储在智能手机的文件管理器（file manager）。

根据马来西亚柔佛州警察初步调查报告结论，我国八名公民进入马来西亚时，有接受过Sunni Wal Al Jammah的伊斯兰教的课程，因此，可以判定他们应该不是Abu Bakar Al Baghadadi领导的伊斯兰国极端组织ISIS支持者。

REH也是无意中从Whatsapp收到的ISIS图像，可以判定他并不是ISIS的支持者。

“八名我国公民最终被马来西亚当局释放，他们搭乘Marina Lines经过巴淡岛（Batam）渡轮返回印尼。接着，他们将接受我国警察反恐88特遣队的深入调查。”马尔迪努斯警察上校中介说。