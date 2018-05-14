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四名JAD恐怖主义嫌疑犯在展玉被警方击毙

【雅加达罗盘报新闻网5月13日讯】周日（5月13日）国家警察反恐88特遣队（Densus 88）在苏加巫眉和Cikarang逮捕了G和M的两名恐怖主义嫌疑犯。 逮捕后，警察在西爪哇展玉Cilaku 区Pasir Hayam车辆终站击毙四名神权游击队（JAD）恐怖主义嫌疑犯。

“警察在展玉进行逮捕和击毙后，还继续追踪和逮捕G和M的两名恐怖主义嫌疑犯。”国家警察公共关系事务主任瑟迪奥瓦希斯托（Setyo Wasisyo）警察少将周日（5月13日）在雅京警察总部大楼举行的新闻发布会上如是表示。

目前，这两名G和M正在接受Densus 88的强化检查。瑟迪奥说，涉嫌被击毙的四名和两名被捕的G和M竟然是神权游击队恐怖主义嫌犯的支队。

“他们由G和M领导，G和M是长期居住Nusakambangan的囚犯。” 瑟迪奥说。

瑟迪奥继续说，之前Nusakambangan的恐怖主义与被捕的恐怖主义嫌疑犯有沟通。 但是瑟迪奥不愿透露有关沟通的细节。

“这是我们的信息，不应该把它打开。”瑟迪奥说。被击毙的四名恐怖主义嫌疑是BBN、DCN、AR、HS的首字母缩写。 这四名嫌疑恐怖分子被Densus 88从苏加巫眉跟踪后并采取通缉令，因为抵抗而遭到击毙。

恐怖主义嫌疑犯以警察局为目标进行袭击。 不过，瑟迪奥表示，警方一直未能透露这是否在前些时日与警察防爆机动特种部队总部的暴动事件直接相关。并希望该系列袭击事件将在警察分析完成后才能发布。