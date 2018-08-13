Posted by admin

喜忧参半的佐科威-马鲁夫阿敏组合

【罗盘新闻网雅加达8月10日讯】美国第16任总统亚伯拉罕林肯（Abraham Lincoln）一句名言：“当他们变成我的朋友，难道我不正是在消灭我的敌人吗？”

1860年，林肯决心任命曾经粗鲁骂过他的政敌爱德华史丹顿（Edwin M Stanton）为军务部长不仅震惊了当时美国政坛，也让林肯总统幕僚团队百而不解。

然而，林肯凭借自己的诚意，逐渐将对手变成了朋友。当时林肯与史丹顿一起携手处理处于内战边缘的美国，林肯总统成功领导了美国南北战争，颁布了《解放黑人奴隶宣言》，维护了美联邦统一，为美国在19世纪跃居世界头号工业强国开辟了道路，使美国进入经济发展的黄金时代，被称为“伟大的解放者”。

亚伯拉罕林肯（1809-1865)，是一位政治家和思想家，是首位美国共和党员总统，也是历史上首名遇刺身亡的总统。亚伯拉罕林肯与乔治华盛顿，富兰克林罗斯福被公认为美国历史上最伟大的三位总统。

佐科威选择耄耋之年的玛鲁夫阿敏为其2019年总统选举搭档，让人们睹物思人，联想到林肯总统选择斯丹顿为战争部长的的故事。

雅加达安达拉通讯社报道，雅京帕拉马迪纳大学政治观察员Ahmad Khoirul Umam，上周五（10日）在雅京向传媒表示，印尼伊斯兰教士（MUI）中央理事会总主席马鲁夫阿敏（KH燤a抋ruf燗min)被推举为佐科威2019年副总统搭档，对联盟政党都各有利弊，特别作为印尼最大的伊斯兰组织，伊联（NU）拥有巨大的基层群众和网络，这将对NU带来不同的效应，因为NU将被认为直接参与实际政治而政治立场也不会中立了，这也有违反1984年NU领导高层立下的政治协议，不参与实际政治的立场。

根据Umam的说法，可想而知，伊联咨询委员会前任主席（Rois Aam PBNU） K.H.Mustofa Bisri为何坚决要求马鲁夫阿敏必须辞去伊联咨询委员会职务。 他说，“这可能会给NU带来麻烦或尴尬的局面，因为一旦NU参与实际政治，任何对马鲁夫阿敏为2019年副总统候选人的个人攻击将迫使NU挺身而出，全力维护马鲁夫阿敏。” Umam如斯解说。

对支持雅京特区前任首长的钟万学支持者（Ahokker）也将处于无可奈何的两难处境。众所周知，MUI总主席马鲁夫阿敏，协同国内伊斯兰激进派组织被视为是2016年发动伊斯兰激进派群众上街游行抗议阿学亵渎宗教的罪魁祸首。阿学支持族群将处于“欲寄君衣君不还,不寄君衣君又寒。寄与不寄间,妾身千万难”的进退两难的抉择，不支持佐科威-马鲁夫阿敏，难道要钟万学支持者迫不得已转向支持帕拉波沃-善蒂雅戈乌诺搭档？何况众所周知，钟万学与佐科威是疾风知劲草,板荡识诚臣的良好关系。