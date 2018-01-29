Posted by admin

喀布尔市虽发生自杀式爆炸袭击

不影响佐科威总统对阿富汗国事访问

【雅加达点滴新闻网1月28日讯】总统府新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）周六(27日)向传媒解说，虽然阿富汗首都喀布尔市发生自杀式爆炸袭击，但佐科威总统对阿富汗的国事访问不会更改。

阿富汗是我国总统佐科威七天南亚亚五个国家之一的国事访问。 从开始访问斯里兰卡，到印度，巴基斯坦，孟加拉国和最后一站是阿富汗。贝玛姆丁周六（27日）如斯说。

据环球网报道，当地时间27日中午12时50分左右，阿富汗首都喀布尔市中心公立共和国医院大门前发生自杀式汽车炸弹袭击。事故造成至少95人丧命，超过150人受伤。塔利班随后对此次自杀式汽车炸弹袭击宣称负责。

美国总统特朗普在事发后发表声明，谴责喀布尔市的“卑鄙汽车袭击”。他说，这次“谋杀式袭击”再次表明了美国和阿富汗伙伴对抗恐怖组织的决心。

报道称，事发前，一名男子开着一辆满载炸药的救护车先在第一个检查站停下，向值勤警察称要把病人送往医院。当该车子开抵第二个检查站时，值勤警察识破诡计，该男子立即引爆炸药。路透社称，爆炸发生地附近有多个使领馆及阿富汗政府办公楼。

这是塔利班一周内在喀布尔发动的第二次大恐袭。20日晚，四名塔利班武装分子闯入喀布尔市一家五星级洲际酒店，见人就开枪，造成至少22人丧命，逾半死者是外国人。

报道称，喀布尔接连遭遇恐袭将对阿富汗总统加尼以及派军协助当地政府反恐的美国军队造成压力。美军近来加大对阿富汗政府军的支援，增加对塔利班等武装组织发动空袭。