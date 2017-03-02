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商讨雅京特区选举议题

民族复兴党副秘书长拜访钟万学

【雅加达罗盘报新闻网02日讯】民族复兴党 （PKB） 中央理事会副秘书长丹尼尔·约翰（ Daniel Johan）周四（3月2日）到雅京中区市政厅拜访雅京特区钟万学（Basuki Tja-haja Purnama）商讨有关雅京特区选举的议题。

2017年雅京特区地方首长选举，钟万学和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）是现任雅京省长搭档候选人。不过，丹尼尔否认他的访问目的是洽谈支持钟万学 – 查罗特为雅京省长副省长。

众所周知，民族复兴党、民主党（Demokrat）、建设团结党 （PPP）和国民使命党 （PAN）是推举 阿古斯·尤多约诺（Agus Har-imurti Yudhoyono） 与茜菲雅娜（Syl-viana Murni）搭档的联盟政党。但是Agus-Sylvi在第一轮投票中就遭淘汰出局，无缘雅京特区省长副省长宝座。除了PAN已经明确表态不支持Ahok-Djarot，其他三个政党迄今还处于观望或犹豫不决的态度。

丹尼尔说，迄今PKB尚没有确定支持哪一组雅京省长副省长候选人。

但是他坦承，PKB党内的确存在两股不同意见的势力，有的倾向于支持钟万学 - 查罗特搭档，但是也有不少PKB党干将支持阿尼斯巴斯威丹（Anies Bas-wedan）- 善迪雅戈乌诺（Sandiaga Uno）。因此，丹尼尔也表示，他也计划近期内拜访阿尼斯和乌诺。