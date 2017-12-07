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哈迪获国会第一委员会适宜与合格测试通过

总统将立即举行国军总司令就职宣誓仪式

【雅加达点滴新闻网12月6日讯】周三（12月6日），佐科威总统提名的国军总司令单一候选人空军参谋长哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将在国会第一委员会进行适宜与合格测试（fit and proper test）并获得全体第一委员会议员的支持和通过为下一任国军总司令，接任即将于明年4月1日起进入退伍的现任三军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将。

哈迪查延多出生于东爪哇玛琅，空军军校1986年毕业，1987年空军飞行学院毕业。哈迪曾担任总统军事秘书直到2016年。2017年1月18日，佐科威总统委任哈迪查延多空军上将为我国空军参谋长。

周一（4日），佐科威总统在西爪哇万隆主持Soreang – Pasir Koja (简称Soroja) 高速公路通车启用仪式后表示，总统赞赏哈迪查延多是一位具有领导能力的专业将领，相信哈迪能带领国军迈向更专业化的层次，完成保护国家和服务人民的使命。

总统说：“我相信他具有领导能力的将领，他能带领国军更专业化的军队，具有战斗力的军队，履行捍卫国家主权和完整性的专业军队。”

即将卸任的现任国军总司令卡铎上将被问及三军总司令职位将移交给哈迪的感想时说，作为军人，他始终服从上司的命令，总统是国军三军最高统帅，因此总统提名哈迪查延多为下一任国军总司令也必须服从。卡铎上将恭喜哈迪查延多已通过国会的适宜与合格测试并诚挚祝愿哈迪成功履行国军三军总司令职位。