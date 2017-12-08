Friday, December 8th, 2017 | Posted by

哈迪查延多空军上将正式接任国军总司令
总统在雅京独立宫主持宣誓就职仪式

周五（12月6日）下午，我国总统佐科威在雅京独立宫主持哈迪查延多空军上将接任国军总司令宣誓就职仪式。

周五（12月6日）下午，我国总统佐科威在雅京独立宫主持哈迪查延多空军上将接任国军总司令宣誓就职仪式。

刚卸任国军总司令卡铎努尔曼多陆军上将向新任国军总司令哈迪查延多空军上将祝贺。两位将军夫人在旁陪同。

刚卸任国军总司令卡铎努尔曼多陆军上将向新任国军总司令哈迪查延多空军上将祝贺。两位将军夫人在旁陪同。

 

【雅加达点滴新闻网128日讯】周五（126日）下午，我国总统佐科威在雅京独立宫主持哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将接任国军总司令宣誓就职仪式。

空军参谋长哈迪查延多空军上将正式接任国军总司令，取代即将退役的卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将。众所周知，哈迪空军上将是总统佐科威提名的国军总司令单一候选人。

民众记忆犹新，我国第四任总统瓦希德（Gus Dur）执政时，曾任命维多多海军上将（Laksamana Widodo AS）担任国军总司令。苏西洛（ SBY）执政时也曾经委任佐科苏延多（Djoko Suyanto）空军上将担任国军总司令职位。来自海军的阿古斯（Agus Suhartono）海军上将也曾在苏西洛时代担任过国军总司令。

曾经担任过佐科威总统军事秘书（Sesmil）职位的哈迪查延多担任国军总司令，意味着国军恢复总司令由陆海空三军轮流担任的机制。

哈迪查延多出生于东爪哇玛琅（Malang），空军军校1986年毕业，1987年空军飞行学院毕业。哈迪曾担任总统军事秘书直到2016年。2017118日，佐科威总统委任哈迪查延多空军上将为我国空军参谋长。

佐科威总统赞赏哈迪查延多是一位具有领导能力的专业将领，相信哈迪能带领国军迈向更专业化的部队，随时奉命保护国家主权完整和服务人民的使命。

出席周五（8日）在雅京总统府举行的国军总司令宣誓就职仪式嘉宾，除了全体内阁部长，副总统卡拉，国会人协地方理事会议长之外，几位政党领导人也出席庆典，包括斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂，以及特邀嘉宾。简单而庄重的宣誓就职仪式结束后，全体嘉宾一一向新任国军总司令哈迪查延多祝贺。

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