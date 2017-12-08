Posted by admin

哈迪查延多空军上将正式接任国军总司令

总统在雅京独立宫主持宣誓就职仪式

【雅加达点滴新闻网12月8日讯】周五（12月6日）下午，我国总统佐科威在雅京独立宫主持哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将接任国军总司令宣誓就职仪式。

空军参谋长哈迪查延多空军上将正式接任国军总司令，取代即将退役的卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将。众所周知，哈迪空军上将是总统佐科威提名的国军总司令单一候选人。

民众记忆犹新，我国第四任总统瓦希德（Gus Dur）执政时，曾任命维多多海军上将（Laksamana Widodo AS）担任国军总司令。苏西洛（ SBY）执政时也曾经委任佐科苏延多（Djoko Suyanto）空军上将担任国军总司令职位。来自海军的阿古斯（Agus Suhartono）海军上将也曾在苏西洛时代担任过国军总司令。

曾经担任过佐科威总统军事秘书（Sesmil）职位的哈迪查延多担任国军总司令，意味着国军恢复总司令由陆海空三军轮流担任的机制。

哈迪查延多出生于东爪哇玛琅（Malang），空军军校1986年毕业，1987年空军飞行学院毕业。哈迪曾担任总统军事秘书直到2016年。2017年1月18日，佐科威总统委任哈迪查延多空军上将为我国空军参谋长。

佐科威总统赞赏哈迪查延多是一位具有领导能力的专业将领，相信哈迪能带领国军迈向更专业化的部队，随时奉命保护国家主权完整和服务人民的使命。

出席周五（8日）在雅京总统府举行的国军总司令宣誓就职仪式嘉宾，除了全体内阁部长，副总统卡拉，国会人协地方理事会议长之外，几位政党领导人也出席庆典，包括斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂，以及特邀嘉宾。简单而庄重的宣誓就职仪式结束后，全体嘉宾一一向新任国军总司令哈迪查延多祝贺。