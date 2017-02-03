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呼吁观众不携带任何政治旗帜或标志 摇滚乐队Slank今日在雅京史纳延举办演唱会支持钟万学

【点滴新闻网1月3日雅加达讯】为了表示支持2017年雅京特区地方首长选举第二序号候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）

和罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）或Ahok-Djarot，

我国著名摇滚乐队Slank，今日将在雅京史纳延（Senayan）举办演唱会支持钟万学，演唱主题为#KonserGue2。但是摇滚乐队Slank成员要求来观赏的观众不要携带任何具有政党标志或旗帜。

“我们恳请摇滚乐队粉丝（Slankers）或任何参与这个节目演出的艺人，不要携带任何具有政党的旗帜或标志。” 周五（1月3日），Slank摇滚乐队负责人 Bimbim

在雅京南区Pancoran

当地传奇摇滚乐队Slank在雅京召开新闻发布会Potlot街三路14号的新闻发布会上如斯阐述。

除了敦促观众不要懈怠任何具有政党属性的宣传标志，Bimbim和呼吁支持者不要带孩子观赏演唱会节目。“这肯定不是一般的演唱会节目，而是一场专门为2017年雅京特区地方首长选举候选人的民主盛会。”他补充说。

Bimbim还说，这场音乐演唱会是一种民主的庆祝活动，是一场欢乐的民主庆祝盛会，因此观众应该共享乐趣和快乐。

“这是一场大众梦寐以求的欢天喜地的民主演唱会，这是一场多民族文化的运动，我们支持我国民主的发展而不是反民主的进展，在求同存异和多元化民族统一的精神上，希望我们大家笑脸常开，幸幸福福一起分享这场音乐演唱会。”Bimbim说。

根据举办单位的计划，除了传奇摇滚乐队Slank，参与这场音乐演唱会的国内著名演艺和歌手。