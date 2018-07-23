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周日第三航站楼办理登机手续柜台发生枪支爆炸

苏哈国际机场已准备专门房间装卸枪支子弹

【安塔拉新闻网丹格朗7月22日讯】万丹省丹格朗苏哈国际机场（Soekarno-Hatta）的管理层要求航空公司提供一个专门装卸枪支子弹的房间。因为在周日第三航站楼办理登记手续柜台发生枪支子弹爆炸。

周日，苏哈国际机场高级分会通讯和法律部门Febri Toga Simatupang向媒体发表的官方声明中，要求航空公司把枪支装卸子弹工作集中到一个特殊装卸枪支子弹的房间 。

Febri说，国内航站楼的装卸枪支子弹的房间是在东部入口处，而国际航站楼装卸枪支子弹的航空安全检查站（Post Avsec）在东部的公共区域。

“请航空公司向办理登机手续的工作人员讨论这问题。” Febri在发出呼吁时如是说道。

周日（7月22日）下午第三航站楼办理登机手续柜台发生爆炸事件，造成一人受伤。

事件发生时，警察二级士官Galuh Apriyana帮助其同事警察第一级士官Fajar Firmansyah乘坐Garuda Indonesia GA140飞机前往亚齐时。出乎意外事件，被装卸子弹的枪支既然还有剩余子弹没有完全清除，而突然引爆，爆炸碎片击中航空公司柜台值班人员Ikhwanul Hakim Siregar。枪支的爆炸伤害了Ikhwanul Hakim Siregar的脚，受害者立即被送往附近医院进行急救，幸好没有生命危险。