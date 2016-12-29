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司法委员会将审查法庭判决过程

法官判刑La Nyalla Mattalitti无罪

【雅加达罗盘报新闻网28日讯 】司法委员会要求所有各方接受审查前东爪哇工商会馆（Kadin）主席亦印尼足球协会主席La Nyalla Mattalitti 被判刑无罪的决定。

“鉴于这案件已举办审前与现在发展的决定。有可能还有许多事情必须还要改善。”司法委员会发言人法里德（Farid Wajdi） 周三（28/12）在雅京的一份书面如是声明。

事实上，最高检查已邀请肃贪会（KPK）合作，共同以监督La Nyalla案件的法律庭审过程。

法里德说，司法委员会将审查La Nyalla 被判刑无罪的法律过程。由于法律程序仍在进行上诉运行，司法委员会都不愿意透露此过程。

法里德说，检察官还可以提交法律上诉。国家总检察长穆罕默德·普拉史蒂奥 (Muhammad Prasetyo ) 先前也确认，对法庭的判决，最高检查院将提起法律诉讼。

La Nyalla被指控滥用职权使用2011年至2014年东爪哇省政府的无偿款项。律师评估，La Nyalla已经证明违反法律中饱私囊或可能造国家财物损失。

对于他的行动，La Nyalla被东爪哇最高检察署控诉6年监禁和5亿盾罚款或6个月监禁。

此外，检察官还起诉La Nyalla支付赔偿金11亿盾或3年6个月监禁。

然而，司法委员会在雅京中区地方法院法官决定审查La Nyalla 被判刑无罪的法律过程。法官还下令被告La Nyalla Mattalitti必须由监狱获释。不仅如此，法官还下令回复被告人的能力、地位和尊严的权利。