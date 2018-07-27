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司法人权部长 亚索纳劳利主持就职仪式

【点滴新闻网雅加达7月26日讯】肃贪会（KPK）捕获Sukamiskin 监狱长 Wahid Husen致使司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）在惩教事务总局（Ditjen Pas）内进行重组。亚索纳现在指定Tanjung Gusta棉兰第一级监狱长 Tejo Harwanto取代Wahid Husen。

监狱长就职典礼于周四（7月26日）举行，如点滴新闻网收到的书面声明。印度尼西亚的监狱长是由亚索纳于雅京南区办公室收集的资料。

揟ejo，你准备好清理Sukamiskin监狱吗？”亚索纳在监狱长就职典礼前问Tejo。

此外，亚索纳解雇了西爪哇司法人权部区域办事处监狱长。 现在这个位置已经被Ibnu Chuldun取代。之前Ibnu是中爪哇司法人权部区域的官员。

“这是我第6次取代Sukamiskin 监狱长。”亚索纳如是说。

万丹省司法人权部区域监狱长 Dewa Putu Gede随后取代了中爪哇Ibnu的位置。亚索纳还将Krismono任命为西爪哇区域负责人。此前，他在中爪哇占据同样的位置。

万丹省司法人权部区域监狱长由Sutrisman填充，当时的服务囚犯和国家财产管理局和国家战利品局长现由Sutrisman担任，之前Sutrisman是安全和秩序主任。

Yasonna还彻底改变了Ditjen Pas环境中的其他职位。在司法人权部，总共有13个高级领导职位。