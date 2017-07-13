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司法人权部长称 Perpu不是为HTI量身定做的条例

【雅加达罗盘报新闻网7月12日讯】司法人权部长亚索纳·劳利（Yasonna Laoly）强调，我国政府解散民间激进组织代替法令政府条列（Perpu）不是针对解散激进组织 “伊斯兰解放党”（Hizbut-Tahrir简称HTI）或特定的社会民间组织（Ormas）。

“我国政府不是针对解散激进组织伊斯兰解放党而发布的代替法令政府条列。” 亚索纳周三（7月12日）在雅京史纳延国会大厦第三委员会工作会议前如是说道。

据亚索纳说，根据2013年第17号法令有关民间组织的条例，政府不具有法律依据能解散违反国家原则的激进社会民间组织。因此，需要有我国政府代替法令政府条列。“虽然这并不是很容易决定的事。但是为了国家和人民的总体利益，政府必须采取果断和有利于国家未来的决定。”这位斗争民主党（ PDI-P）政治家如是说道。

亚索纳不愿再作进一步详细解释有关Perpu。亚索纳说，政法安统筹部长维兰多（Wiranto）是代表政府宣布Perpu的代言人。即使如此，亚索纳认为，代替法令政府条列将提交国会讨论，国会若通过，这项替代法令政府条例将成为国家法令。

此前，有14个伊斯兰非政府民间组织与伊斯兰组织友好协会（LPOI）结盟并敦促政府实现解散激进组织伊斯兰解放党和反对班渣西拉的激进组织。

然而，根据2013第17号法令解散非政府民间组织必须通过法庭的机制。因此，敦促政府立即发出解散非政府民间组织的机制。

除了伊斯兰教士联合会（PBNU），有13个非政府民间组织表明态度立场，他们是Al-Irsyad Al-Islamiyah、 Al Washliyah、伊斯兰教徒组织 (PUI) 、伊斯兰组织 (Persis) 、 Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)、 Mathla’ul Anwar、 Yayasan Az Zikra、 Al-Ittihadiyah、 Ikatan Dai Indonesia (Ikadi)、 Rabithah Alawiyah、 印尼华裔伊斯兰组织 (PITI),、Nahdlatul Wathan 和 Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

佐科威总统已经签署了有关解散非政府民间组织代替法令政府条列。周三（7月6日）政法安统筹部长维兰多公布Perppu 实质的内容。代替法令政府条列是政府解散非政府民间组织被认为有违反班渣西拉的措施。其中之一是HTI。

HTI的举动有违反政府。据HTI发言人Ismail Yusanto说，周三（7月12日）HTI将邀请法律专家尤斯利尔 伊扎马亨德拉（Yusril Ihza Mahendra）为辩护律师对抗政府的措施。