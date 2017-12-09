Saturday, December 9th, 2017 | Posted by

司机平安无事
亚齐省比地县长妻子在Cipali交通事故中丧生

亚齐省(Aceh)比地县（Pidie）县长妻子乘坐的汽车面目全非

亚齐省(Aceh)比地县（Pidie）县长妻子乘坐的汽车面目全非

 

【点滴新闻网万隆128日讯】周五（128日），亚齐省（Aceh）比地县县长Roni Ahmad的妻子Syarifah

Cipali高速公路交通事故中丧生。然而司机却侥幸安然无恙。但是这部从雅京租赁的丰田 Innova汽车车祸后变得面目全非，触目惊心。

周五（8日），西爪哇南安由（Indramayu）警察交通大队指挥官 AKP Asep Nugraha警察中校表示：“亚齐省比地县县长妻子这次来雅京没有带她的私人司机，她仅从雅加达租了一辆车和司机。”

车牌号码 B-1170-GKJ黑色的丰田Innova 由司机Eko Purwanto46）驾驶。汽车于周五下午约15:30Cipali高速公路130公里处发生交通事故。 Syarifah和两位比地县县长助手，Afdhal24岁）和Cut Zahra27岁）当场死亡。

西爪哇警方目前正在深入检查这起交通的事故，警察正在调查导致严重交通事故的司机。

Asep Nugraha警察中校说：“司机没有受伤，他现在正在Eretan地区派出所接受警方的检查。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200395

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