Saturday, March 3rd, 2018 | Posted by

只要把钱归还国家贪污受贿案件调查可终止
国家警察总部澄清纯属阿里局长个人观点

国家警察刑事与侦探局局长（Kabareskrim Polri) 阿里中将（Ari Dono）

国家警察刑事与侦探局局长（Kabareskrim Polri) 阿里中将（Ari Dono）

【雅加达罗盘报新闻网32日讯】针对国家警察刑事与侦探局局长（Kabareskrim Polri) 阿里中将（Ari Dono）于228日在雅京向传媒称，涉嫌贪污受贿的地方行政首长，若他们愿意将贪污受贿的钱归还国家，国家执法机构可能终止调查他们涉嫌的贪污受贿案件，警察总部公关事务主任瑟迪奥瓦希斯托（Setyo Wasisto）少将周五（32日）在雅京国家警察总部特别澄清，刑侦局局长阿里中将的阐述纯属个人的观点，不是代表国家警察的立场。

阿里中将认为若根据国家财政稽查署（BPK）的审计，若根据案件调查的报告没有导致国家蒙受财务的损失，该案件不应该继续调查，因为将耗资国家的资源。

根据瑟迪奥瓦希斯托少将国家上不具有社会惩罚的法规，因此不管涉嫌贪污受贿的金额多少，犯罪者必须受到法律的处罚。因此，对于长阿里中将的观点，所必要做更深入的研究。

内政部、国家总检察署和国家警察以及政府内部审计署（APIP）周三（228日）在雅京萨义德酒店签署了共同打击贪污腐败一项联合协议。当时，阿里中将向传媒阐述，根据以上的联合协议，涉嫌贪污受贿的地方行政首长，如果涉嫌贪污受贿的嫌疑人愿意将贪污受贿的钱归还国家，国家执法机构可能终止调查他们涉嫌的贪污受贿案件。然而，阿里中将的阐述，立即掀起社会各界不同的解读，甚至警方内部也持有不同的立场，所以国家警察总部认为有必要出面澄清阿里中将的阐述纯属个人观点，不代表警方的官方立场。

 

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