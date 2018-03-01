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只要把贪污受贿钱归还国家

执法机构或终止调查地方行政首长

【雅加达罗盘报新闻网2月28日讯】内政部、国家总检察署和国家警察以及政府内部审计署（APIP）周三（2月28日）签署了共同打击贪污腐败一项联合协议。

国家警察刑事与侦探局局长（Kabarskim Polri）阿里中将（Komjen Ari Dono）阐述，根据以上的联合协议，涉嫌贪污受贿的地方行政首长，如果他们愿意将贪污受贿的钱归还国家，国家执法机构可能终止调查他们涉嫌的贪污受贿案件。

“如果案件仍然属于侦查阶段，而涉嫌贪污受贿的嫌疑人愿意将赃款归还国家，我们也许会停止调查该案件。” 阿里中将周三（2月28日）在雅京如斯说。

但是，案件的终止必须根据相关执法机构的机制进行。 国家警察或总检署首先必须与政府内部审计署（APIP）进行协调，涉嫌贪污受贿的地政府首长进行深入审查。

如果APIP只发现行政上的违规，那么该案件仅需要内部相关机构处理。相反，如果发现有刑事犯罪的违法行，那么执法机构，即警察或总检察署就会进行审查办理。

不过，若涉嫌贪污受贿的地方行政首长愿意把贪污的钱归还国家，警察或最高检察署可以考虑终止调查该案件。阿里中将如斯说。