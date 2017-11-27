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受巴厘岛阿贡火山影响

鹰航18班至龙目岛航班被取消

【瑟朗安达拉新闻网11月26日讯】由于巴厘岛登巴萨的阿贡火山喷发可能导致火山灰扩散，西努沙登加拉省龙目岛的18个印尼鹰航航班被取消。

“由于巴厘岛登巴萨的阿贡火山喷发可能导致火山灰散发，目前共有18个印尼鹰航往返龙目岛的航班被取消。”印度鹰航航空公司通信日报执行副总裁恒基（Hengki Heriandono）周日（11月26日）在瑟朗的一份书面声明中如是说。

恒基说：“在这种情况下，印尼鹰航航班对往返龙目岛航班的旅客实行免除取消，重新订购，机票退票和管理费用的义务”。

恒基表示，他将继续关注阿贡山的活动情况和发展情况，尤其是火山灰扩散活动，这些火山灰扩散活动可能会破坏飞行安全。阿贡火山灰扩散在正常情况下平息后，印尼鹰航航空至龙目岛的航班将再次为大家服务。

与此同时，恒基继续说，由于到目前为止印尼鹰航到返巴厘岛的航班暂时没有受到火山灰扩散的影响仍能正常顺利运行。

恒基说：“请确保乘客更新机票上列出的联系电话或电子邮件地址，以便我们可以在航班变更时继续联系。

鼓励旅客访问www.garuda-indonesia.com或者twitter @ indonesiagaruda网站，了解最新信息，如果乘客需要进一步的帮助可以致电呼叫中心 +622123519999 / 08041807807 或者Twitter @garudacares 账户。