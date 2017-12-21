Thursday, December 21st, 2017 | Posted by

取消前国军总司令卡铎陆军上将
有关撤换32高级将领的决定

我国国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将 （中）

我国国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将 （中）

 

【本报雅加达讯】国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将撤销32高级将领的决定遭到国军退休将领的批评。

众所周知，国军总司令哈迪空军上将撤销前任国军总司令卡铎努尔曼多陆军上将 （Jenderal Gatot Nurmantyo），有关撤换我国高级军官的决定。

通过20171219日的第Kep/982.1/XII/2017号决定函，哈迪空军上将改变2017124日的第Kep/982/XII/2017号，有关在印尼国军组织里的解雇和任命。

通过该决定，国军总司令宣布,没有对一些高级军官，包括我国陆军战略后备部队司令官(Pangkostrad)的撤换。

提出批评的国军退休将领之一有前内政部长 Syarwan Hamid。他称，该取消是可疑的。

因该高级军官的撤换已透过我国国军高级职务和军衔委员会（Wanjakti TNI），并由一些方面出席，包括陆军、海军与空军的参谋长与副参谋长、国军总监、国军战略情报局（BAIS） 、印尼国防学院（Lemhanas) 、政治法律安全统筹部与国防部。

Hamid说：“我深信，该取消的决定不一定是国军总司令哈迪空军上将本人的意愿。 但是有一个特殊的命令，无论是来自最高领导层还是某些团体，都希望该撤换被取消。”

前国军总司令卡铎陆军上将就国军总司令取消32个高级将领撤换的决定。卡铎说：“这是现任国军总司令的权力和特权。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201605

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