Thursday, March 2nd, 2017 | Posted by

取消到国会出席沙特国王的演讲
美佳娃蒂与萨尔曼国王在总统府举行特别会议

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美佳娃蒂·苏加诺普特里、布安·马哈拉尼(Puan Maharani)和沙特国王萨尔曼在雅京总统府自拍。我国总统佐科威也被邀请加入自拍。

 

【雅加达讯】斗争民主党（PDI-P）秘书长哈斯多（Hasto Kristiyanto）说，周四（3月2日）斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里 (Megawati Soekarnoputri) 取消到国会出席沙特阿拉伯国王萨尔曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）在国会演讲活动。然而，美佳娃蒂与萨尔曼国王在总统府举行特别会议。

“时隔47年，萨尔曼是首位访问我国的沙特国王，而美佳娃蒂是以我国第五任总统身份在总统府接待萨尔曼国王。”哈斯多周四（2/3）在雅京如是说道。

国会副议长法赫利 (Fahri Hamzah)

表示，几乎全部我国前任总统和副总统均受邀出席沙特国王在国会演讲的活动。包括我国第六任总统苏西洛尤多约诺 （SBY）。然而，我国第三任总统哈比比因为身体健康欠佳而不能出席该活动。

除了前任总统和副总统国会议员、人协议员和地方代表理事会成员和我国友好国家使节都出席萨尔曼国王在国会的演讲活动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176630

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